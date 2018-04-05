Tarihten Sayfalar (Nisan 2018)

17 Nisan 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı başladı

Yunanlıların, Şubat 1897’de Girit Adasına asker çıkarması ve işgalden vazgeçmemeleri üzerine Osmanlı Devleti, 17 Nisan 1897 günü Yunanistan’a savaş açtı. Savaş, baştan sona Osmanlı Devletinin galibiyetiyle devam etmiş, 17 Mayıs 1897 günkü Dömeke Meydan Muharebesi ile de Osmanlı Devletinin kesin zaferiyle neticelenmiştir. Gazi Edhem Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusu, Almanların altı ayda geçilmez dedikleri Termopil geçidini 24 saatte geçmeyi başarmıştı. Artık Osmanlı ordusunun Atina’ya girmesi ve Yunanistan’ı tekrar fethetmesi önünde bir engel yoktu. Ancak Yunanistan Batılı ülkelere sığınarak onlardan yardım istedi. Batılı ülkeler de hemen harekete geçerek Osmanlı ordusunun daha fazla ilerlememesini ve barış antlaşması imzalanmasını istediler.

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