(MÜJDELER OLSUN!)

Bu dünyada ulaşılabilecek en büyük makam, en yüksek mevki, Allah’ı tanımak ve bilmektir. Onu sevmek en parlak bir saadet, ona muhabbet etmek en tatlı bir nimettir. Sonsuz mutluluk, O’nsuz olamaz, O olmazsa mutluluk olmaz.

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Ey kalbi vahşet içinde ürperen ve ey ruhu hüzne giriftar olan insanlar! Sizlere müjdeler olsun!

Tüm ihtiyaçlarınızı giderecek, bütün düşmanlarınızın şerlerinden sizleri emin edecek bir Halıkınız, Rabbiniz, Mabudunuz olan Hz. Allah var. O halde; onun rahmetine sığının hüzünlenmeyin! Onun kudretine dayanın, korkmayın!

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Ey şu dünyanın ağır yükü altında ezilen ruhlar! Ey şu alemin acı ve keder yüklü derelerinde boğulmak derecesine gelen kalpler! Sizlere müjdeler olsun!

Allah birdir. Başka kapılara müracaat edip yorulmayın, kimsenin önünde eğilip zillete düşmeyin, kimsenin arkasından koşup zahmet çekmeyin! Çünkü şu Kainatın Sultanı birdir, herşeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir; herşey onun emriyle halledilir. O halde; onu bulun, ona sığının, hayatın ağır yükünden kurtulun!

YAZININ TAMAMI 2018 NİSAN SAYIMIZDA

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