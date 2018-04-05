Alem-i Ervah’tan başlayan, Alem-i Berzah’a uzanan yolculuğun dünya güzergahında insana kılavuzluk eden ve kıyamete kadar da edecek olan Kur’an Kerim’deki hükümlerden bir kısmı doğrudan insanın yaratılış gayesine, insanın yaratılış gayesine muvafıklığına ilişkin göstergelere, Müslümanların üzerinde tezahür etmesi gereken vasıflara, bireysel ve sosyal hayatında riayet etmesi gereken sınırlara ilişkindir.

İnsanın bu hükümler karşısında kendisini nerede konumlandırdığı, hükümlerle kurduğu yakınlık ve uzaklık ilişkisi karşısında muhatap olacağı mükâfat veya mücazat da aynı şekilde Kur’an-ı Kerimde insana tebliğ edilmiştir.

Allah insana; kâinat, akıl, nakil, kalp ile tasdik ve dil ile ikrar arasındaki ilişki üzerinden bireysel bir iman yükümlülüğü yüklemiştir.

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