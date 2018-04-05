Cesaretin Kaynağı dahi İmandır (Editör Nisan 2018)

Rivayet odur ki, sultanlığı kısa, fakat gölgesi (eserleri) uzun olan Yavuz Sultan Selim Han ve ordusu, mukaddes emanetler yolunda Sina Çölünü geçmek zorundaydılar. Çölde keşifle görevlendirilen Vezir Hüsam Paşa, yaptığı keşfin ardından, çölü geçmenin imkansız olduğunu söyleyince Sultan bütün sinirlenerek; “Azlettim Hüsam Paşayı!..” diye gürledi.

Atının üzengileri üzerinde doğruldu ve:

– Ey Cennet yolcuları! Ey Can kardeşlerim! Bilirsiniz ki Müslümanlar, muharebe meydanında ve bütün ömürlerince yalnız ve yalnız Allah’tan korkarlar… Önüne çıkan hiçbir engel onları Allah yolunda cihaddan alıkoyamaz. Sizler Cenab-ı Hakk’ın emirlerine uydukça onun yardımıyla bu çölü geçmek de sizlere nasib olur İnşallah…

Sonra atını gözünü kırpmadan alevli Sina Çölüne sürdü…

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