O’nun (asm) Gibi Olmak

Bir arı doğduktan birkaç dakika sonra uçmaya başlar. Bal üretimini ona kimse öğretmez. O zaten yapacağı her şeyi bilerek dünyaya gönderilir. Onun gibi birçok hayvan da hayatları boyunca yapacaklarını bilerek doğarlar, herhangi bir okula gitmezler. Ama insanlar öyle değildir. Doğumdan itibaren öğrenmeye başlarlar. Sadece yürümeyi öğrenmeleri bir senelerini alır. İki yaşında yarım yamalak konuşmaya başlar insanoğlu. Eğitim alabilmesi için 5-6 yaşlarına kadar gelmesi gerekir. Kısacası insan, yaşayabilmek için kendisinden yaşça büyük insanları taklit etmek zorundadır. Onlardan nasıl yaşanacağını öğrenmek zorundadır. İşte bu sebeple Bedîüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle “taallümle tekemmül”dür insanın bu dünyadaki vaziyeti. Yani öğrenerek gelişiriz ve tecrübelerle ilerleriz. İlk öğretmenimiz annemizdir. Daha sonra babamız, dayımız, halamız ve diğer büyüklerimizden öğreniriz birçok malumatı. Yaşımız ilerledikçe okula başlarız ve öğretmenlerimiz olur. Öğrenmek için kimi zaman da kendimiz okur, dinler ya da gözlemleriz. Ancak bütün öğretmenlerin, muallimlerin, alimlerin ve bilgelerin üstünde, bütün iyiliklerin ve güzelliklerin kaynağı olan bir zat vardır: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (asm). Allah’ın (cc) ahlâkıyla ahlaklanmış, yürüyen Kur’ân ve fahr-i kâinât olan Peygamber Efendimiz’in (asm) yaşantısı, bizim için nümûne-i imtisal ve örnek alınacak yegâne hayat tarzıdır. O’nun (asm) sözlerinden ve fiillerinden oluşan Sünnet-i Seniyyesi, hayatımızı üzerine bina edeceğimiz temel taşlarımızdır. İşte bu Sünnet-i Seniyye’den birkaç numune:

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