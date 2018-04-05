Adem Babamız, Havva Anamız, Şeytan ve Tesettür

Kur’ân’ın değişik surelerinde Allah’ın Âdem (as)’ı yarattığı, meleklere Âdem’e secde etmelerini emrettiği, meleklerin secde ettiği, fakat İblis’in diretip kendisinin daha hayırlı olduğunu iddia ederek secde emrine itiraz ettiği (Allah’a kafa tuttuğu), bunun üzerine Allah’ın onu lanetleyip, cennetten kovduğu anlatılır. İblis, Allah’ın lanet ve kovmasına mukabil Âdem’i ve zürriyetini doğru yoldan saptıracağına dair Allah’a yemin eder. (Bkz. A’raf, 11-18)

Allah, cennete yerleştirdiği Âdem ve Havva’ya cennetteki bütün nimetlerden istifade edebileceklerini bildirir. Fakat yalnızca bir ağaca yaklaşmamalarını emreder. Ayrıca şeytanın ikisine de düşman olduğunu, cennetten kovulmalarına sebep olabileceğini bildirerek onları ikaz eder. (Tâhâ, 117)

Âdem (as) ve Havva validemiz cennette yaşamaya başlarlar. Fakat kendilerine, “Ben sizin dostunuzum, sizin iyiliğinizi düşünüyorum” diyerek, vesvese veren şeytana aldanır ve yasak ağacın meyvesinden yerler. İşte olan o zaman olur. Üzerlerindeki cennet elbiseleri birden çıkarılır, çıplak olarak kalıverirler. Bu konu Kur’ân’da şöyle anlatılır:

“Derken şeytan, birbirine kapalı ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve: Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedî kalanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. Ve onlara: Ben gerçekten size öğüt verenlerdenim, diye yemin etti. Böylece onları hile ile aldattı. Ağacın meyvesini tattıklarında (cennet elbiseleri üzerlerinden çıkarıldı ve) ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar.” (A’raf, 20-22)

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