Allah Vardır Görene! Görmek İstemiyorsa Köre Ne!

Tıp fakültesi 2. sınıfta okuyan bir gençti. Fakülteden çıkmış eve gidiyordu. Lakin aklı anatomi dersinde sınıfta anlatılan konularda ve izletilen slaytlarda kalmıştı. Bugün sınıfta “Görme duyusu ve bir organ olarak GÖZ” işlenmişti. Hâlbuki kendisi de o derste anlatılan gözden on dokuz yıldır iki tane taşıyordu ama gözün bu kadar harika ve mükemmel olduğunu sanki yeni fark etmişti. Kendine sitem edip; “Acaba ben niye gözümün önemini ve değerini anlamakta bu kadar geciktim? Gerçekten gözün nasıl çalıştığını bilmemek, özelliklerini tam manasıyla öğrenmemek (bilgisizlik) mi beni geciktirdi” diye düşündü.

Sonra aklına; “Eğer sadece gözle alakalı fizyolojik ve anatomik bilgileri bilmek, onların Latince isimlerini ve fonksiyonlarını takır takır hızlıca sayabilmek yetseydi; ömrü göz gibi, beyin gibi tasarım harikası olan organları anlatmakla geçen, dersin profesörü ateist olmazdı herhalde?” diye düşünmeye devam etti.

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