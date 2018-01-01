NİYETİN MAHİYETİ

Niyet, Arapça bir kelime olup anlamı; “Bir şeyi yapmayı önceden kurma, zihinde tasarlama, yapmayı aklına koyma, yapmaya karar vermedir”.[1] Ayrıca: “Kalbin bir şeye karar vermesi ve o işin ne için yapıldığını düşünmeksizin bilmesi”dir.[2] Çoğulu ise “niyyât” tır.

Niyet öyle bir kavramdır ki eğer bir fiilin içinde bulunmazsa, ondan beklenen neticelerin elde edilmesine mani olacaktır. Mesela bir kişi oruca niyet etmeksizin imsak vaktinden akşama kadar hiçbir şey yemese, sadece aç kalmış olur. Velev ki bu yememe içmeme hali normal oruç vaktinden ziyade de olsa bir fayda vermeyecektir. Demek niyet, amellerin olmazsa olmazıdır. Buna işareten Peygamber Efendimiz (sav): “Allahu Teâlâ sözü ancak amel ile kabul eder. Söz ve ameli de ancak niyet ile kabul eder” buyurmaktadır.

[1] Kubbealtı Lügati

[2] İslam İlmihali Mehmet Dikmen

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