NESNE Mİ KALACAĞIZ, ÖZNE Mİ OLACAĞIZ?

Öznesi olmadığımız bir dünyada yaşıyorsak eğer, Kudüs meselesinde olduğu gibi o dünyanın etkiye açık nesneleriyiz demektir. Öznelik ve nesnelik ilişkisini, dilbilgisi derslerinde öğrendiğimiz cümlenin ögeleri konusundan tanıyoruz bir nebze de olsa.

Özne (fâil), yüklemde belirtilen fiilin fâili olmak yanında, fiilden etkilenen nesnenin de etkileyenidir aynı zamanda. Aslında felsefi metinlerde ve anlatımlarda sıkça rastladığımız “subject” ve “object” terimlerinin kaynağı da bu dil bilgisine ait bakış açısıdır.

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