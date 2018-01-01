KALB NEDİR?

Kalb sözlükte, iki akciğer arasında ve biraz solda bulunan, emme basma bir tulumba durumunda, vücuttaki kanı akciğerlere ve akciğerlerden döndükten sonra tekrar vücuda sevk ederek kan dolaşımını sağlayan organ, yürek şeklinde ifade edilmiştir. Ayrıca iman, sevgi ve nefretin, iyi ve kötü bütün duyguların, anlayış, duyuş, seziş yeteneklerinin kaynağı olduğu kabul edilen, insanın manevi varlığının merkezi, gönül olarak tarif edilmiştir. Mecaz anlam olarak da bir şeyin tam ortası, merkezi diye belirtilmiştir.

İslam kültüründe kalpe çok geniş yer verilmiştir. Allah sevgisinin muhafaza edileceği yer olan kalpin sevgi, muhabbet, kin ve nefretin hissedildiği; ruhun ulvî bir özelliği olduğu kabul edilmiştir. Hadis-i şerifte buyurulmuştur ki: “İnsan vücudunda bir et parçası vardır ki; o düzelirse bütün vücut düzelir, o bozuk olursa bütün vücut ifsâd olur. İyi bilin ki, işte o et parçası kalptir.”[1]

[1] Buhârî, İmân, 39; Müslim, Musâkât, 107; İbn Mâce, Fiten, 14

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