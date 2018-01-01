İMAN-KÜFÜR MÜCADELESİNDE NEDEN MÜSLÜMANLAR YENİLGİYE UĞRUYORLAR?

Tarih, ehl-i iman ve ehl-i küfrün mücadelesinden ibarettir; denilse yanlış olmaz sanırım. Bu mücadeleler sırasında kimi zaman ehl-i iman galip gelmiş, kimi zaman da ehl-i küfür galip gelmiştir. Ancak ehl-i küfrün galibiyeti, ehl-i imana nispeten daha fazladır. Özellikle, Asr-ı Saâdet’ten sonra beş asırlık Abbasî ve beş asırlık Osmanlı idaresi zamanlarının dışında, ehl-i imanın yenilgileri çok daha fazladır. Hatta hususen bir asrı aşkın bir zamandır, ehl-i iman savaş meydanında kazandıklarını dahî masada kaybetmektedirler. Peki, Cenâb-ı Hakk’ın Müslümanlara gelen manevî yardımlarına, hususî inayetlerine ve merhametine rağmen Müslümanlar neden yenilgiye uğramaktadırlar?

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ OCAK SAYIMIZ

Bu Sayıyı Satın Al