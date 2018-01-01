İHTİYARE KADINLAR CENNETE GİREMEZ!

İnsan fıtraten güzelliği sever ve sahip olduğu güzelliğin elinden çıkmasını istemez.

İnsan, kendine bahşedilen hissiyat ve cihâzat sayesinde mahlûkat içinde, hayatın güzelliklerinden en çok nasiplenendir. Hayat sahipleri arasında, gerek dini sınıflandırmada, gerekse bilimsel taksonomide en üst derece yine insana aittir. Canlılar arasında en gelişmiş ve mükemmel yapı insanınkidir, der Biyoloji. Öte yandan İslam dini de “İnsan eşref-i mahlûkattır” der.

Düşünüyorum da Astronomi ve Tıp ilmi derinlik ve genişlik açısından mukayese edilse, Tıp öne geçmese de Astronominin de gerisinde kalmaz herhalde. Malum olduğu üzere; Astronomi, kâinatla alakadar bir bilim dalı iken, Tıp da insanın anatomik ve fizyolojik yapısıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. İnsan kâinatla elbette cisim/boyut-ebat itibariyle boy ölçüşemez. Fakat sistem ve düzen cihetiyle çok benzerlikleri var.

Rabbimiz Mülk Suresinde kâinatın kusursuzluğundan bahsederken, Tin Suresinde de insanın “ahsen-i takvimde (en güzel bir ölçüyle)” yaratıldığını (incire ve zeytine) yeminle söyler. Bu kusursuzlukta ve bu ölçülü yaratılışta, sistemler ve işleyiş noktasında bir benzerlik de vardır. Bundandır ki “insan kâinatın numunesidir” der Üstad Bediüzzaman… Ne kadar da veciz bir ifadedir insan için. Ve şöyle tamamlar sözünü: “Kâinatı küçültsen insan olur, insanı büyütsen kâinat olur.”

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