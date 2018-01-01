“Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder; hayâsızlığı, fenalığı ve haddi asmayı yasak eder. Tutasınız diye size öğüt verir.”

Günah Nedir?

Cenab-ı Hakk’ın yasakladığı, yapılmasından razı olmadığı, haram olan fiillerdir. Kur’ân-ı Kerim’de bu mana için zenb, hatie, zulm, dalal, fahşa, ism, fısk, fücur gibi kelimeler kullanılmıştır.

Günaha yeltenme esnasında hislerin akla, kalbe ve ruha galip gelmesi oranında kişinin imtihanı zorlaşmaktadır. Nefs ve heva his ve vehm bazen aldatıyor.

Günahlar Nasıl Sınıflandırılır?

Günahlar büyük günahlar (kebâir) ve küçük günahlar (sağair) olarak sınıflandırılırken, Bediüzzaman Hazretleri Barla Lahikasında; “Kebair çoktur, ekberü’l-kebair ve mubikat-ı seb’a tabir edilen günahlar yedidir” diyerek onları şöyle sıralar:

Katl, zina, şarap, ukuk-u valideyn, kumar, yalancı şehadetlik, dine zarar verecek bid’alara taraflar olmak.

Bu günahlar, günahların en büyüklerindendir. Şirk zaten küfür olduğu için burada ona yer verilmemiştir.

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ OCAK SAYIMIZ

Bu Sayıyı Satın Al