BOLLUKTA DARLIK, DARLIKTA BOLLUK GÖRENLER

Dünya tarihinde Allah’ın en çok nimet verdiği zaman bu zamandır. Mesela, yazın günü kış meyvesi, kışın günü yaz meyvesi yiyebiliyoruz. Geçmişte hiçbir padişahın, hiçbir kralın sahip olamadığı imkânlara, konfora bugün orta halli bir vatandaş sahip durumda. Örneğin, hiçbir padişahın elektriği yoktu, telefonu yoktu, televizyonu yoktu, kaloriferi yoktu. Bugün bizim arabalarla, uçaklarla çok kısa bir zamanda kat ettiğimiz mesafeleri, padişahlar at sırtında belki de bir hafta veya bir ayda ancak kat edebiliyorlardı. Örnekleri artırabiliriz.

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