SULTAN 2. ABDÜLHAMİD’İN SİYASİ DEHASI

Meşrutiyet dönemlerini çıkarırsak 30 senelik saltanatında resmen Osmanlı Devletinin bir karış toprağını kimseye yedirmemiş olan Sultan 2. Abdülhamid’in uyguladığı siyasetten, günümüzde çıkaracağımız çok derslerin olduğunda şüphe yoktur. Savaş yoluna müracaat etmeden mevcut toprakları elde tutmak ve tehditleri bertaraf etmek üzerine kurulu bu siyaset tarzı, Osmanlı Devletine zamanında çok şeyler kazandırmıştır.

– İngiltere, Rusya, Almanya ve Fransa gibi ülkeler arasında güttüğü denge siyasetiyle, bu ülkeler arasındaki rekabet ve mücadeleden Osmanlı Devletinin istifade etmesini sağlamıştır.

– Yunan ve Bulgar kiliselerinin arasındaki sürtüşme ve kavgayı körükleyerek, Osmanlı Devleti ile uğraşmalarına fırsat vermemiştir.

– Kendi kesesinden yaptığı ihsanlarla Bulgaristan’ın Osmanlı Devletine sâdıkâne bağlı kalmasını sağlamıştır.

– İslâm kardeşliğinin ve Hilafetin verdiği güç ile Müslüman halkları kendine ve Osmanlı Devletine bağlamayı bilmiştir.

İşte bunlar gibi Sultan 2. Abdülhamid’in bugüne de örnek olacak ferasetine ve siyasi dehâsına birkaç örnek:

Filistin Meselesi

Theodor Herzl’in fikir babası olduğu siyonizmin en önemli hedefi, Filistin’de bir Yahudi devleti kurmaktı. O zamanlar için Yahudilerin bu niyetlerini gerçekleştirebilmeleri, bir hayal olarak görülüyordu. Ama onlar, bu hayallerinin vücut bulabilmesi için kritik önemdeki adımları atmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bu adımları atarken de ihtiyatlı olup, hep bir kılıf uyduruyorlardı.

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