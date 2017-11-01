SANAL ÂLEMDE GASP EDİLEN ÖZNELİĞİMİZ

İnternetin ve bilhassa da sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte günümüz insanı, –sözde- ikinci bir varoluş alanı daha keşfetmiş oldu. “Cogito ergo sum” (Düşünüyorum öyleyse varım) çıkarımıyla, kendi mevcudiyetini ratio-reason (aydınlanma aklı) temelinde, tefekkürî olarak haklılaştıran modern insan, buradan yola çıkarak diğerlerinin de kendisi gibi var olduğu sonucuna ulaştı. Aslında var olmanın bu idealist temellendirmesi, “varlık gerçekten var mıdır?” sorusuna bir cevap olarak ortaya çıkmıştı. Descartes, modern insanın öncüsü olarak buna benzer bir soru sordu ve özetle “varoluştan şüphe duyabildiğime göre bizatihi bu şüphenin kendisi sebebiyle, o sorudan şüphe duymayarak varlığımı idrak ediyorum, o halde varlık benim düşüncemdir ve o halde ben de varım” benzeri bir cevaba ulaştı. Aslında bu cevap, “Hümanizm” olarak adlandırılan; “insanı” varlığın merkezine koyup ilahlaştırma sürecinin de tetikleyicisi oldu.

Heidegger ise “Dasein” yani “burada, âlemde olma” kavramına vurgu yaparak, kendi içine kapalı öznenin, aslında düşünceden öte, dışarıda da, âlemle birlikte bir bütün olarak var olduğunu ortaya koydu. Böylece ilahlaştırılmış “ben”i tahtından indirmeye çalıştı. Özneyi bütün bir varlıkla bir bütün haline getirdi. Ancak bu modern gayretlerin hiçbirisi hakikati ortaya koyamadı. Kur’ân’ın ve Kur’an’dan kaynaklanan İslam medeniyetinin “O”nu yani “Hüve”yi gösteren hakikatçi anlayışına mukabil, modernizmin “ene”yi yani “hevayı” merkeze alan anlayışı fesefeden bilime, eğitimden teknolojiye her yerde kendisini gösterdi. İnternetin hayatımıza girmesiyle ise kendimizi, yeni bir ontolojik (mevcudiyete dair) temelde temellendirerek yeniden var olmuş saydık. Böylece, Dasein olmaya tekâmül etmiş kolektif varlık bilincimiz, “sanal bir âlemde var olduğunu sanma” olarak adlandırabileceğim yeni bir boyut kazandı.

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