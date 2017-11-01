RİSALE-İ NUR’U YAZMANIN ÖNEMİ

132. Sayi Dosya Konusu Risale-i Nur
İrfan Mektebi
  1. RİSALE-İ NUR’U YAZMANIN ÖNEMİ

    Risaleleri yazmanın iki büyük temel faydası vardır. Birincisi Kur’an harfleriyle okuyup yazmayı öğrenmektir. İkincisi bu kuvvetli iman derslerini bizzat eliyle çoğaltmaktan gelen çok büyük sevapları kazanmaktır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Lem’alar’da, İhlas Risalesinin sonundaki Yazı Mektubunda iki hadis-i şerife dayanarak kendi elleriyle Risale-i Nur’u yazanların yüz şehid sevabı kazanabileceğini bildirmektedir. Aynı mektubun haşiyesinde ise Risale-i Nur’u yazmanın beş çeşit ibadet manası taşıdığı şöyle anlatılmaktadır:

    1. En mühim bir cihat olan ehli dalalete karşı manen cihat etmek
    2. Bu Kur’an hakikatlerini neşretmek hizmetinde Üstadına yardım etmek
    3. Müslümanların imanına hizmet etmek
    4. Kalemle yazarak bizzat ilim tahsil etmek
    5. Bazen bir saati bir sene ibadet sayılan tefekkür ibadetini yapmak

 

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