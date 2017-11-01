KIRILAN AYNALAR, YIKILAN DÜNYALAR

Galat-ı his nev’inden insan kendini layemut (ölümsüz) zanneder. Ölmemek düşüncesi, zamanın geçmesini sadece takvim yapraklarının değişmesi şeklinde görmesi, yaşlılık ve ölümün başkalarının problemi olduğunu tevehhüm etmesi ya da kendi üzerine hiç almaması, hem kendi dünyasının hem asıl dünyanın hiç yok olmayacağı duygusunu vermektedir. Hakikatte ise bu düşünce galat-ı his denilen duygu yanılmasını netice vermektedir.

Dedem biz çocukken bize ikram edilen şeylere karşı hiç istek duymazdı; bu şeyler onun hiç ilgisini çekmezdi. Şeker, meyve veya oyuncak olsun bu ilgisizliği beni çok şaşırtırdı. Çocuk aklımla bunu anlayamazdım. Ve yıllar geçince hakikat gözüme ekşi yüzüyle göründü. Anladım ki dedemin çocukluk dünyası yıkılmış. Onun olgunluk ya da yaşlılık dünyası canlıydı. Şimdi de ben, çocuklarımın heyecanla arzu ettikleri şeylere karşı hiç iştah duymamaktayım. Maalesef bu durumum benim çocukluk veya küçüklük dünyamın yıkıldığı, artık gençlik ya da olgunluk dünyamın canlı olduğunu göstermekteydi. Bu ise, hakikati bütün acısıyla karşıma çıkarmaktaydı: Yıkılan çocukluk dünyası gibi bir gün gelecek gençlik dünyası, sonra olgunluk sonra yaşlılık dünyaları da yıkılacak ve karşıma hakiki dünyam olan ahiret dünyası çıkacaktı.

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓ KASIM SAYIMIZ

Bu Sayıyı Satın Al