KANAYAN YARA: ORTADOĞU

“Ortadoğu” isimlendirmesi müsteşrik ve oryantalistlerindir, bizim değil. Biz buraları, Kanuni’nin Fransuva’ya: “…Acem’in ve Şam’ın ve Haleb’in ve Mısır’ın ve Mekke’nin ve Medine’nin ve Kudüs’ün ve Diyarbekir’in ve Kürdistan’ın ve bütün Arap diyarının ve Yemen’in ve daha nice memleketlerin padişahıyım” cümleleriyle yazdığı mektubunda dediği gibi, mezkûr vilayetlerle birlikte anarız. Orada yaşayan tebaayı da zikrederiz.

Ortadoğu Neden İlgi Odağı?

Ortadoğu, kavimlerin anavatanı, semavi dinlerin merkezi ve peygamberlerin zuhur yeri, verimli arazileri ve neft gibi kıymetli madenlerinin bulunması hasebiyle zaman-ı Âdemden beri insanlığın ve milletlerin ilgi odağı olur. Her güçlü millet, oranın kendisine ait olmasını ister. Babil Kralından beri devletler neft uğurda büyük savaşlar verir. Bu sebeple, kanların seller gibi aktığı, zulmün ayyuka çıktığı bir durum ortaya çıkar. Ortadoğu hususen Roma ve Yunan devletlerin zülum sahası, yağma meydanı olur. Pers – Roma savaşları (ki, bu savaşlar Kur’an’a da konu olmuş. Bak: Rum, 1-2), Kartaca savaşları ve Mısır’ın işgaliyle yağmalanması asırlar süren bitmez tükenmez savaşlar, yağma, talan ve katliamlar ta İslamiyet’e kadar sürer.

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