YEMEK BAĞIMLILIĞI

Bilimsel Delil (Kanıt): Yemek Bağımlılığı Diye Bir Şey Var!

Scripps Araştırma Enstitüsü, Mart 2010’da çığır açan bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Pastırma, sosis, çikolata ve cheesecake‘ten oluşan yağ ve şeker oranı yüksek bir diyete göre beslenen fareler tam anlamıyla yemek bağımlısı oldular, yani kokainin yol açtığı kadar şiddetli nörokimyasal bağımlılıklar geliştirdiler.

Araştırmada farelerin yüksek kalorili gıdalara değişik seviyelerde erişimlerine olanak sağlandı. Bazıları günde sadece bir saat abur cubur yiyebilirken, diğerlerinin gün boyu çikolata ve pastırma yemesine izin verilmişti. Gıdalara erişimi sınırlanan fareler abur cuburları daha ölçülü şekilde yiyerek kilolarını muhafaza etti. Diğerleriyse yemek takıntısı geliştirip çabucak ‘obez’ oldular.

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