VAZİFEMİZ HİZMETTİR

“Bir kavmin efendisi, o kavme hizmet edendir”[1] sırrınca efendi olmanın şartı hizmet etmektir. Vazife ve hizmet kelimeleri benzer manalarda kullanılmakla beraber, aralarında bazı nüanslar bulunur. Vazife, bir makam tarafından verilen mesuliyet ve memuriyeti; hizmet ise, bu vazifeyi ifa noktasında çekilen meşakkat ve zahmeti ifade eder. Mesela risalet bir vazife ise, ubudiyet ve tebliğ risalet vazifesinin hizmeti olur.

Bundan dolayı hizmetin ehemmiyeti vazifenin kıymetine, vazifenin ehemmiyeti ise vazifeyi veren makamın büyüklüğüne bakar. Dolayısıyla büyük bir makamdan verilen kıymetli bir vazifenin hizmeti ehemmiyetlidir, ücreti büyüktür. Aynı hizmeti, belki daha fazla bir hizmeti, vazifesiz biri yapsa o ücreti kazanamaz.

Vazife verilmesinde en önemli nokta vazife verilen kişinin istidat ve liyakatidir. İstidadı olmayan birine önemli bir vazife verildiğinde, büyüklenme içine girer. Büyüklenmek ise, insanlar arasındaki uyumu bozarak fesada sebep olur. Bunun için herkesi istidadı nisbetinde vazifelendirmek ve terfi’ ettirmek lazımdır.

[1] Kenzü’l-Ummal, c. 6, Hn: 17517, 17518

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