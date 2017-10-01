TASAVVUF VE TARİKATLARIN TARİH BOYUNCA İNSANLIĞA YAPTIĞI HİZMETLER

Cenâb-ı Hak insanları muhtelif olarak yaratmış. Bu farklılardan dolayı, insanların hepsini bir meslek ve bir kalıp içine sokmak mümkün değildir. Her insan kendi kabiliyet ve kuvvetine göre hareket eder. Bu yüzden esasta aynı kalmak şartıyla, farklı meslek ve meşreplerin olması ve devam etmesi, makul ve fıtri bir haldir, bunu değiştirmek mümkün değildir.

Allah Resulü (sav) ve Sahabe-i Güzin Efendilerimiz hayatta iken tarikatlar elbette yoktu. Zamanla İslamiyet yeryüzünde genişlemiş, hemen hemen her milletten birçok insan İslam ile şereflenmiştir. Elbette bu genişlemenin külfeti, zahmeti ve rahmeti birlikte meydana gelmiştir.

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