Şübhesiz ki “Rabbimiz Allah’tır” deyip, sonra (ihlâs ile) dosdoğru olanların üzerine (ölüm ânında, kabirde ve haşir meydanında): “Korkmayın, üzülmeyin ve va‘d olunup durduğunuz Cennetle sevinin!” diye melekler iner. [1]

Allah’ın sevdiklerini sevin!

Allah’ı tüm kalbinizle sevin!

Allah’ın kelamından ve zikrinden usanmayın!

Allah’ın kelamından kalbinize kasvet gelmesin! [2]

Bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir gözünü açıp baktıkça akıllara durgunluk veren hummalı bir faaliyet, kalbe sürur ve sevinç veren muhteşem bir hareketlilik, ruha huzur ve neşe veren muazzam bir faaliyet görecektir. Toprağın altındaki varlıklardan tutun, üstündeki bitki ve ağaçlara kadar, denizlerden tutun gök kubbede akıp giden güneşe ve aya kadar her bir varlık aşk ve şevkle durmaksızın, bıkmadan usanmadan, tam bir intizamla, gayet kemalde bir itaatle vazifelerini yerine getirmektedir.

[1] (Fussilet/30 )

[2] Ahmed Badla, “Rasulullah’ın (sav) Hutbeleri” Türkçe-Arapça, Siyer Yayınları, 2016

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