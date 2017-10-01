RİSALE-İ NURDAKİ HAKİKAT MESLEĞİ NE MANA İFADE EDİYOR? TARİKAT VE TASAVVUFTAN NE FARKI VAR?

131. Sayı Dosya Konusu Risale-i Nur
İrfan Mektebi

 

 

“Rahman (olan Allah)’ın yarattığında hiçbir düzensizlik göremezsin! Haydi, gözü(nü) çevir (de bir bak), hiçbir çatlak görecek misin? Sonra gözü(nü) tekrar tekrar çevir (ve yine bak); o göz (aradığı kusuru bulamadan) zelil ve bitkin bir hâlde sana dönecektir!” (Mülk, 3-4)

“(Onlar) gökler ile yerin yaratılışı hakkında (derin derin) düşünürler. (Ve şöyle derler:) ‘Rabbimiz! (Sen) bunları boş yere yaratmadın; sen (bundan) münezzehsin, artık bizi ateşin azabından muhafaza eyle!” (Al-i İmran, 192)

Yüce Allah, bu ayetlerde olduğu gibi Kuran’ı Kerim deki birçok ayette “Gece ve gündüzün deveranına, semavat ve arzın yaratılışına, rüzgârlara ve nice mahlûkata dikkat çekip “Hiç düşünmez misiniz? Hiç akıl etmez misiniz? ” diyerek bizleri düşünmeye sevk edip akla atıflar yapmıştır.

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