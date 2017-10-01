KALEMLERİN EŞLİĞİNDE YAZILAN MANEVİ CİHADA “DEĞER”

“Ne zaman kılıç sesleri yükselse, savaş hızlansa Resûlüllahı arardı gözlerimiz” diye ifade buyurmaktadır, Allah’ın Arslanı Hz. Ali Kerremallahü Veche.

Biliriz.

Tasavvur ederiz.

Hissetmeye çalışırız.

Birazcık da olsa yaklaşırız, ağır aksak tahayyüllerle cesaretin kaynağına.

Cesaretin ta kendisine.

Peygamber Efendimizin “İnsanların en cesuruydu” vasfına.

Lakin;

Onlar (ra) gibi arar mı gözlerimiz bu zamandan, mesafeleri ortadan kaldırarak.

Yeri geldiğinde sığınır mı ardına O’nun (asm).

Bizim de yüreklerimiz sahabe enginliğiyle çarpıverir mi cihad meydanlarında.

Düşündük mü hiç?

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