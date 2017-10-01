KADIN HAKLARI NASIL KORUNUR?

Koca, Ailenin Reisidir

“Erkekler kadınlar üzerine hâkimdirler. Çünkü Allah onlardan bazısını (erkekleri), bazısından (kadınlardan) üstün kılmıştır. Çünkü onlar (erkekler) mallarından (kadınlar için) harcarlar. İyi kadınlar itaatli olanlardır. Allah kendilerini nasıl koruduysa onlar da öylece (kocalarının mallarını, namuslarını ve evlerini) koruyanlardır. İsyanlarından, serkeşliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince, onlara (önce) öğüt verin. (Vazgeçmezlerse) kendilerini yataklarında yalnız bırakın. (Yine kâr etmezse) dövün. Size itaat ederlerse aleyhlerinde bir yol aramayın. Çünkü Allah çok yücedir, çok büyüktür.”[1]

[1] Nisa, 34

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