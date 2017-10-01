İMAM MÂTURİDÎ’Yİ YENİDEN KEŞFETME ZAMANI

131. Sayı
İrfan Mektebi

 

Aydınlanma ile birlikte Batı düşüncesi, Kilise’nin baskıcı ve tek tipçi tahakkümünden kurtulmanın coşkusunu yaşadı. Bu coşku onu, din dışındaki bütün bilgi kaynaklarına müfritâne bir şekilde yönelmeye itti. Kısaca, “bilginin kaynağı, dinden uzak olsun da nasıl olursa olsun” dedi Batı. Bugün içine düştüğümüz bu tek gözlü, maddeci seküler bakışın geçmişinde aklî değil, böyle bir duygusal alt yapı vardır gerçekte. Antik Yunan’ın Tanrılarla dolu mitolojik baskısının ardından, Skolastik dönemde de, Kilise aforozu ile endülüjansı arasında sıkışıp kalan akıllar başka ne yapabilirdi ki?

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