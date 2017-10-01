Hat Sanatında Yazı Çeşitleri: Kûfi Yazı

İslâm yazısının aslı, Ârâmi asıllı Nabatî hatta dayanmaktadır. Kûfîyazı, tarihi süreç içinde Nabatî yazısından geliştirilmiştir. İslâm’ın ilk yıllarında kullanılmakta olan sert köşeli yazı daha sonra Kûfe şehrinde işlenerek, geliştirildiği ve işlendiği şehre nisbetle Kûfî adını almıştır. Kûfîyazı Kur’ân yazmaları, mezar, menzil, ticarî ilişkilerde, mektuplarda, günlük işlerde de sıklıkla kullanılmıştır. Dînî ve içtimâî hayatın yanı sıra sanat hayatımızın her safhasında çok geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Başta mimari eserlerin kitâbe, kubbe ve kuşak yazılarında taş ve sıva üzerine, ayrıca iç ve dış mimaride dekoratif unsur olarak çini, mozaik, alçı ve tuğlalarla çok zengin Kûfî yazı çeşitleriyle kompozisyonlar oluşturulmuştur. Mihrap, minber, kapı ve pencere kanatlarında ahşap üzerine tezyinî motiflerle beraber güzel Kûfî yazılar da büyük bir sanat zevkiyle işlenmiştir. Leğen, sini, şamdan, alem, tabak, kılıç, kalkan gibi madeni alet ve eşyalarla çini ve seramik kaplar, sanat değeri olan hediyelik eşyalar üzerinde Kûfî yazı tezyini bir unsur olarak yer almıştır.

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