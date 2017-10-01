GÖZÜ KÖR EDEN HASTALIKLAR VE TEDAVİ ÇARELERİ (2)

Ülfet, insanın zihin dünyasını istila ederse sahibini dalalete düşürür. Günümüzde ‘bilim adamı’ unvanını taşıyan bir kısım hakikat körü olan insan tiplerini ortaya çıkarır. Bu insanlar Ebu Cehil misali hakka hakikate karşı körleşir, sapkın ideolojileri adına, benlik ve gururları için ilmi gerçekleri çarpıtır, insanlıktan istifa edip, uzman oldukları bilim dalına ihanet ederek halkı yanlış inançlara sev kederler. Bilimsel keşiflerin son derece hızlandığı bu dönemde en bilgisiz insanların dahi kabul edemeyecekleri iddiaları bilim adamı kisvesi altındaki bazı etiketli dinsizlerden çokça duymaktayız.

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