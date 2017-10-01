CEMAATLER VE TARİKATLER HAKKINDA GENELLEME YAPMAK DOĞRU DEĞİLDİR

Dünya üzerinde özellikle Batı toplumlarında, dünyanın çeşitli yerlerindeki El-Kaide gibi, DAİŞ gibi olumsuz örnekler öne sürülerek, İslam ve Müslümanlar hakkında kötü propaganda yapılmaktadır. Hatta bu propaganda o kadar ileri gitmiştir ki, İslam eşittir terörizim’, Müslüman eşittir ‘terörist’ algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Bu ve benzeri propagandaların bir yansıması ve ülkemizdeki karşılığı olarak toptancı bir bakış ve kötü örnekler üzerinden bir genelleme ile cemaat ve tarikatlar hakkında da olumsuz konuşmalar ve davranışlara şahit olmaktayız.

↓↓↓ Yazının Tamamı ↓↓↓

EKİM SAYIMIZ

Bu Sayıyı Satın Al