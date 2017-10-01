CEMAAT VE TARİKATLERİN TOPLUMA FAYDALARI

Günümüz toplumuna baktığımızda, varlığının amacından, hayatının gayesinden habersiz yaşayan, tek derdi dünya olan dünyevî şeylerden başka bir şey düşünmeyen ve konuşmayan, sayısız insan görüyoruz. Müslüman bir toplumda yaşadığımız halde, insanların İslamiyet’i yaşamakta zorlanmasının, İslam’dan bu derece uzak olmasının sebebi, İslam’dan uzak bir hayat anlayışının toplumda hâkim olmasından kaynaklanmaktadır.

Kişi bulunduğu ortamdan ister istemez etkilenmektedir. Bu hususta, Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “İyi arkadaşın hali, misk kokularını satan insanın haline benzer. Sen onun yanına gittiğin zaman sana güzel kokularından ikram eder, ikram etmese de, onun yanında dura dura o güzel kokular senin üzerine siner. Kötü arkadaşın hali, deri tabaklayan insanın haline benzer. Onun yanına gittiğin zaman, körüğünden sıçrayan kıvılcımlar senin üzerini yakar. Yakmasa bile, onun yanında dura dura o pis kokular senin üzerine siner.”

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