CEMAAT VE TARİKATLERE KİMLER, NEDEN KARŞI?

Maalesef din düşmanları, İslamiyet’in son kalesi olan Osmanlı’nın yıkılmasını fırsat bilip bütün tahribatçı ve ifsat komitelerini kullanarak eşi benzeri görülmemiş bir zulüm ve yıkım ile dünya çapında sistematik bir şekilde İslamiyet’in üzerine gitmişlerdir. Bilindiği gibi bu dehşetli düşmana karşı İslamiyet’i doğru olarak öğrenip yaşayan Ehl-i Sünnet Ve’l-cemaate mensup olanlar, ihlas ve samimiyet silahıyla, hak ve hakkaniyet gücüyle, bu dehşetli düşmana karşı manevi cihat kılıcıyla mukabele etmişlerdir. Ve bugün devletimizin bu güzel hale gelmesine vesile olmuşlardır.

Hak tarikat ve cemaatlerin yaptığı bu hizmetler milletimize, neslimize ve devletimize Cenab-ı Hakk’ın ihsan ettiği büyük bir nimettir. Yapılan bu hizmetlere karşı teşekkür etmek üzerimize farz olan bir borçtur. Hem nimet şükür görürse ziyadeleşir.

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