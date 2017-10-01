BAYRAM İÇİNDE BAYRAM VARMIŞ…

“Dünya iyilikle değişir” sloganıyla çıktık yola. Kara kıtanın, kara insanlarının beyaz gönülleriyle buluşmak, mahzun gönüllere bir nebze neşe serpmekti gayemiz. Allah’a yaklaştıran kurban bizi -Anadolu insanının tabiriyle- dünyanın öbür ucundaki insanlara da yaklaştırıyordu. Valizlerimiz gülümsemeyi unutmuş çocuklara bayram şekerleri ve balonlarla; gönlümüz iyiliklerle dolu olarak bayram öncesi yola revan olduk. Bayramda kucaklaştık, sarıldık birbirimize kırk yıllık dost gibi. Meğer ne güzelmiş karşılıksız sevmek, ne lezzetliymiş dostluk ve kardeşlik…

Gökyüzünde uçanlar balonlar mı yoksa sevinçten ayağı yerden kesilen çocuklar mıydı? Çekingen bir çocuk yaklaşıyor ekibimize. Belli ki sonradan gelmiş. Bayram harçlığı dağıtan kardeşimizden işaretle bir şey talep ediyor. Bayramda bir çocuk ne ister, “Paradır elbet” diyor ekipteki kardeşimiz. Elini cebine atıyor bozuk para yok. “Olsun” diyor “buna da bütün para vereyim.” Ama çocuk parayı almıyor, başka bir şeyi işaret ediyor: Balon… Siyah yüzlerde beyaz gülümsemeler, mahzun ama mutlu; ürkek ama umutlu…

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