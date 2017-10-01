AİLE HAYATI İÇİN, YALAN BİR İHTİYAÇ MADDESİ DEĞİLDİR!

131. Sayı Aile Mektebi
Dr. Mirza İNAK

 

Bugün yalanın yıkıcılığı, bozuculuğu aile hayatını tarif edilmez bir şekilde olumsuz etkiliyor. Yalan her yerde kötü olduğu gibi evlilik hayatında da en kötü sıfatlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Hâlbuki yalanın zıddı olan doğruluk, sadakat, yalan söylememek aile hayatının sigortasıdır. Karşılıklı samimiyet ve dürüstlük, sağlıklı bir evliliğin teminatıdır. Maalesef günümüzde aile içi huzursuzluklara yol açan en baş sebeplerden biri “eşler arası güvensizliktir.” Eşler arasında güvensizliği oluşturan ve besleyen en önemli kötü ahlak da sözle veya davranışlarla yalan söylemektir.

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