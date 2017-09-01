ZÜLFİKAR ALİ’LERİNİ BEKLİYOR

Mahallenin birinde bir adam tere, nane, maydonoz, marul vesaire yeşillik satarmış. Birgün mahalleye yeni bir yeşillikçi gelmiş. Adam bakmış kendi müşterileri günden güne azalırken yeni adamın müşterileri çoğalıyor. Bu durum adamın zoruna gitmiş. Yeni adamın yanına varmış;

– Kardeşim! Ben bu mahallede senelerdir yeşillik satıyorum. Şimdi sen geldin işlerimi bozdun. Git tereni başka yerde sat. Yeni adam;

– Abi iyi hoş diyorsun da bu tere senin sattığın tere değil ki.

– Nasıl yani?

– Bak! Bu benim sattığım tere şu şu hastalıklara şifadır. Şu şu yemeklerin yanında yenirse hem lezzet verir, hem hazmı kolaylaştırır. Şöyle şöyle özellikleri vardır.

– Yapma yahu.

– Tabi Efendim, isterseniz size de vereyim bir deneyin.

– Ver bakalım iki üç bağ şunlardan.

İşte böylece tereciye tere satmak deyimi ortaya çıkmış. Yeni gelen satıcı sattığı malın mahiyetini ve özelliklerini iyi bildiğinden, malını en umulmadık kişiye de satmasını bilmiş.

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