Mezhebleri, Müctehidleri ve Sahâbeleri yalanlayarak inkâr edenlerin asıl maksadları nedir?

Günümüzde her konunun uzmanı çıkıp, sadece uzmanı olduğu konuda konuşurken; mesele din olunca bilgisi olmayan birçokları da çok rahat bir şekilde fikir beyan edebiliyorlar. Hâlbuki her ilim dalında olduğu gibi dinî ilimlerde de bilenlerin konuşması esastır. Bilmeyenlerin konuşarak ortalığı karıştırdıkları bu zamanda, bazen bilen ama çarpıtan veya bildiğini zannedenlerle de karşılaşabiliyoruz. Özellikle doğrusunu ve gerçeğini bildiği halde çarpıtan, değiştiren hatta en mühim hakikatleri yok sayan çokça zevat, gerek medyada gerekse de sosyal medyada cirit atıyorlar. Sâfî zihinleri, genç beyinleri ve bilmeyenleri, süslü cümlelerle, mantık oyunlarıyla ve her iddialarını ispatlamak için kullandıkları basmakalıp cümlelerle kandırmaya çalışıyorlar. Birbirinden ayrı gibi görünen ancak aynı amaca hizmet ettikleri anlaşılan bu zevât, kimi zaman kaderi inkâr ediyorlar, kimi zaman da Hadîs-i Şerîfleri reddediyorlar. Kimi zaman sahâbelerin ve müctehidlerin ictihâdlarını yok sayıp, dört hak mezhebi silip atabiliyorlar. Hatta İslâmiyet’in her hükmü ile ilgili istedikleri gibi ictihâd yapıp (!), Peygamber Efendimiz’i (asm) dahî eleştirebilecek bir derekeye düşebiliyorlar.

