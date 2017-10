KAPIYI AÇIK BIRAKMAK

Bazı insanlar yeni bir yol keşfederler, yeni bir çığır açarlar. Daha sonra yürüdükleri bu yolun kapısını açık bırakırlar. Yani kendileri gibi insanlar yetiştirerek, bu yolu onlara mümkün kılarak, açtıkları yolun kendilerinden sonra devam etmesini sağlarlar. Bazıları ise bunu başaramaz ve açtıkları çığır kendileriyle son bulur. Yine açılan bu çığıra liderlik eden kimse de kendisinden sonrakiler için kapıyı açık bırakmalıdır. Başarılı bir lider, vazgeçilmez bir lider değildir. Kendisi olmadığında sürecin aksamadığı, belki daha kuvvetlendiği bir sistemi kuran ve böyle bir yolu bırakan liderdir.

Buna dair çok misaller vardır. Her cihette üsve-i hasene (güzel bir örnek) olan Resûl-i Ekrem (asm) bu noktada en güzel misali bırakmıştır. İnsanlığın en yücesi, kâinatın sultanı, peygamberlerin sonuncusu olduğu halde normal insanlar gibi bir hayat yaşamıştır. Böylece toplumun her tabakası için uyulacak en güzel bir misal olmuştur. O zât (asm), öyle bir şeriat ve bir İslâmiyet ve bir iman ile meydana çıkmış ki, on dört asrı ve insanlığın beşte birini, adaletle ve hakkaniyet üzere idare etmiştir.

