İLK TBMM ve BEDİÜZZAMAN / (Kasım 1922 – Mayıs 1923)

Dergimizin Ağustos sayısında Milli Mücadele Döneminde Bediüzzaman Hazretlerinin yaptığı faaliyetlerden ve katkılardan bahsetmiştik. İstanbul’u Anadolu’dan daha tehlikeli gören Üstad mücadelesine İstanbul’da devam etmişti. Bu mücadele sırasında Mustafa Kemal, eski Van Valisi Tahsin Bey olmak üzere on sekizin üzerinde davetle Ankara’ya çağrılmıştı[1]. Bu davetler üzerine Kasım ayının ortalarında Ankara’ya gitti. 22 Kasım 1922’de TBMM’de adına “hoşamedi / hoşgeldin merasimi” düzenlendi.[2]

Bediüzzaman Hazretlerinin saltanatın kaldırılmasından sonra Ankara’ya gelmesi, zihinlerde, “Saltanata karşı mıydı?” sorusunu getirebilir. Bu noktada, yeni halin millet iradesine dayalı bir sistem olması, Bediüzzaman’ın öteden beri savunduğu fikirlere uygundur. Yani Bediüzzaman için aslolan meşruiyetini İslam hukukundan alan bir devlet anlayışının olmasıdır. Bu devlet anlayışının millet iradesiyle tescillenmesi İslam’ın ruhuna ve devlet felsefesine aykırı değildir. Hatta daha da uygundur. Nitekim dört halifenin seçimle belirlenmesi, ‘cumhuriyet’in İslam hukuku içerisinde barındığının en bariz bir göstergesidir.

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[1] Bediüzzaman Said Nursi ve Hayru’l-Halefi Ahmet Hüsrev Altınbaşak, c. 1, s. 238

[2] TBMM zabıt Ceridesi 135, İctima, c. 24, s. 457