“DEĞER”LERİMİZİ GÜL TARTISINDAN GEÇİRİYOR MUYUZ?

“Değer” deyip geçivermemek gerek. Değerin de kıymetini bilmek ve anlamakla içini doldurmalı böylelikle maddesiyle manasıyla ona sahip çıkmalıyız, onu ihya etmeliyiz. Kuvveden fiile geçirebilmeliyiz. Ki “tesirinin halkı için” her iki nevi dua bir arada yapılmış olunsun.

Değer isimli nice mücevherlere sahibiz.

Her birisi bir altın bir elmas değil ama kıymetinde…

Bazıları ahlak imbiğinden süzülmüş, bazıları akıl bazıları gönül…

Ama hepsinin üzerinde aynı mühür var: İslam…

Hepsi, maddi ve manevi tuğlalardan örülü İslam medeniyeti adlı kal’anın sağlam imar taşları, asırları ruhlarıyla ayakta tutan.

Asr-ı saadetten asrımıza taşınmış bu değerlere asrımızdan asr-ı saadet gözlüğüyle bakmak lazım… Her birini sünnet-i seniyye merceğiyle okumak lazım… Ta ki hakiki ve asli manalarını kalbimizle idrak edebilelim. Asırlar içerisinde yüzeylerine çiselenen tozlardan onları izale edebilelim. Membaından ilk günkü heyecanla, ashab rikkatiyle okuyabilelim.

EYLÜL SAYIMIZ

Bu Sayıyı Satın Al