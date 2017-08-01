YUVALARI AYAKTA TUTAN 6 HARFLİ BİR KELİME

Dr. Mirza Akmescidli

Evlenmek kolay, lakin evlilikleri problemsiz götürmek zor günümüzde… Kendine ideal eş arayan çok, ancak ideal eş olmaya çalışan maalesef az…

Bugün dünya toplumları, yuva kurulmasına gösterdikleri çabanın çok daha fazlasını yuvaları ayakta tutmak için sarf ediyorlar. Bu sebeple eşlerimizin kıymetinin farkına vardıracak, evlerimizin yuva olmasını sağlayacak, yuvalarımızın cennetten bir köşe olmasına hizmet edecek kişilere, düşüncelere özellikle de güzel örneklere her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan dönemleri yaşıyoruz.

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Evet, buram buram tarih kokan dedelerimizi, maneviyat dolu nur yüzlü ninelerimizi gördüğümüzde uzun seneler süren evlilik hayatlarındaki başarılarının sırrını hepimiz merak ediyoruz. Bir yastığa baş koyarak süregelen yarım yüzyıllık mutluluklarının sebebini onlara sorduğumuzda, sevgiden de bahsediyorlar ama aldığımız öncelikli cevap “karşılıklı hürmet ve saygı” oluyor. Ama lütfen dikkat edin şurası çok önemli; tek taraflı değil, çiftlerin birbirlerine gösterdikleri, kırmamaya çalıştıkları ‘karşılıklı, mütekabil hürmet ve saygıdan’ bahsediyorlar.

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