MAKARNA KİLO ALDIRIR MI?

Sıcak Ağustos günlerinde hafif ve kolay yemekleri arıyoruz. Mesela makarna; çok sevilen ayrıca hazırlaması oldukça pratik bir yemek… Tam da bu noktada birçoğumuzun aklında beliren bir soru işareti var; “Makarna kilo aldırır mı?”

Esasında bu sorunun cevabı çok net: Makarna kilo aldırmaz! Makarnayı hazırladığınız yağlar ve soslar kilo aldırır.

Makarna, karbonhidrat açısından zengin bir gıdadır ve karbonhidratlar vücuda ihtiyacı olan enerjiyi verir. Eğer kilo almamak uğruna faydalı karbonhidratları almayı bırakırsanız, vücut ihtiyacı olan enerjiyi kaslardan almaya başlar ve bu da kas kaybına yol açar. Dolayısıyla kilo vermek ya da kilo almamak uğruna iyi bir şeyler yapmaya çalışırken, bilerek veya bilmeyerek kendinize ciddi zarar vermiş olursunuz.

Makarna tüketirken makarnayı protein ve çeşitli sebzelerle desteklemek oldukça önemlidir. Çünkü makarnanın içerisinde bulunan karbonhidratlar vücutta bulunan enzimler tarafından parçalarına ayrılıyor ve kandaki şeker seviyesinin yükselmesine yol açıyor. Bu esnada vücut kandaki şeker seviyesini normale indirmeye çalışırken daha fazla insülin salgılıyor ve bu döngü vücudun yorularak tekrar aç hissetmesine yol açıyor.

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