HÜSN-İ HAT, GÜZEL YAZI ÜZERİNE

İnsanın güzele olan meyli, bu duygusunu çevresinde bulunan her şeye aktarmasına sebep olmuştur; bir yönüyle bütün hayatı bu gayret içerisinde olmuştur. Yaşadığı mekânı kullanışlı ve güzel yapma arzusu, mimârinin doğuşuna vesile olduğu gibi, giyim kuşam konusundaki gayreti de modanın doğuşuna sebep olmuştur. Diğer sanat dalları için de aynı değerlendirmeyi yapmamız mümkündür.

Bazı sanat dalları insanların gözüne, bazı sanat dalları da gönüllerine, ruhlarına hitap eder. Emekle beraber, gönlün harmanlanmasıyla ortaya konan sanat eserleri, insanların gözünden ziyâde gönüllerine hitap eder. Böyle sanat eserleri, muhataplarını heyecana getirdiği gibi onları, ruhun huzur bulacağı, dinleneceği, kendini arıtacağı bambaşka âlemlere götürür. Musikînin, resmin, güzel yazının insanı dinlendirmesi, ruhu coşturup ilhama vesile olması bundandır herhalde… Aynı durum hüsn-i hat için de geçerlidir. Ünlü İspanyol ressamı Picasso’nun, gördüğü bir hüsn-i hat levhası karşında “Benim soyut resimde varmak istediğim noktaya, hüsn-i hat çoktan varmış” sözü bir sanat eserinin, sanatçıya heyecan vermesinden başka bir şey değildir. Yine, I. Dünya Savaşı esnasında İstanbul’a gelen ve aynı zamanda ressam olan bir Macar subayı, Sultanahmed Camii’nde gördüğü, celî ta’lik bir hat levhasının karşısında, “İslâm yazısında, sessiz bir armoni içinde rûhu oynatan metafizik bir mûsikî var” demiştir.

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