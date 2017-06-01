TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GELENEĞİN İHYASI GELECEĞİN İNŞASI

Bir gelenekten söz edebilmek için uzun zaman dilimine ihtiyaç bulunmaktadır. Bir davranışın tutumun bir defa gerçekleşmesi bir gelenek oluşması için yeterli değildir. Türk dış politikasında da bir gelenekten söz edebilmek için uzun yıllara yayılan bir tutum analizinden yola çıkmak gerekmektedir. Bu noktadan hareketle yola çıkıldığında gelenek bağlamında Türk dış politikasının sadece Türkiye dış politikası ile sınırlı olmadığını, bir adım öncesi Osmanlı, onun da bir adım öncesi Selçuklu, onun da bir adım öncesine belki Türklerin İslamiyet ile müşerref olmadıkları döneme kadar uzanmak gerekmektedir.

Bütün bunları kapsayan bin yılı aşkın zaman diliminde Türk dış politikasının geleneksel çizgisini en kaba ve genel hatlarıyla, dünyaya yön verme arzusunun olduğunu söyleyebiliriz. İslamiyet ile müşerref olunduktan sonra, bu arzunun İslam potasında dönüşümü söz konusu olmuştur. Adalet, hikmet, hamiyet ve gayret vb. unsurlar içeren bu arzu Nizam-ı Âlem olarak nitelendirilmiştir. Bu kuru bir yönetme ve hükmetme arzusu olmamış, ulaşılan coğrafyalara adalet, huzur, güvenlik tesis edilmesi amaçlanmış ve bu büyük ölçüde sağlanmıştır.

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