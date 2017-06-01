RAMAZAN ORUCUNUN ADABI

- Farzlara ehemmiyet verilmeli, sünneti yapacağım derken farzlar unutulmamalıdır. (Teravih namazını kılıp, beş vakit farz namazı ihmal etmek gibi…)
- Ramazan orucu nasıl İslâmiyet’in şeâiri ise, sahurda ramazanın alâmetidir. Bu sebeple ramazan sahuru terk edilmemelidir. Nitekim Peygamberimiz Sahur yemeğine “gıda-yı mübarek” diyerek sahura işaret etmiştir.
- Oruca niye t ettiğimiz gibi, bütün azalarımızı da haramdan korumaya niyet etmeliyiz.
- Sünnet olduğu üzere iftar ta’cil edilmeli, sahur te’hir edilmeli ve orucun dışında misvak kullanılmalıdır.
- Kişi Ramazanı kendi hakkında mübarek kabul edip nimet bilmeli. Bunun şükrünü eda etmeye çalışmalıdır.
- Hadis-i kudside: “Oruç benimdir ve onun mükâfatını ben vereceğim” buyrulması, oruçlar Allah için olduğuna işaret eder ve riya olmaz. Biz de mükâfatını Allahtan beklemeliyiz.
- Orucu ibadet kapısı bilinmeliyiz. Her hareketimizi ve âdetimizi ibadete çevirmeye gayret göstermeliyiz. Peygamberimiz bir hadisinde “Oruç tutan abid’in, uykusu ibadettir. Her nefesi tesbihtir. Duası müstecabtır ve ameli kat kattır. Her şeyin bir kapısı vardır; ibadetin kapısı da oruçtur” buyurmuşlardır.
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