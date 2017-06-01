ORUÇ TUT! SIHHAT BUL!

Kameri aylardan olan Ramazan ayı Arapça ‘Remd’ kökünden türemiştir. Güneşin yakıcı sıcaklığı anlamındadır. Oruç ayına bu ismin verilmesi, ateşin herhangi bir şeyi yakıp bitirmesi gibi, orucun da günahı yok ettiği içindir. (Ragıp el-İsfahanî, Müfredat)

Nasıl ki namaz için alınan abdest gün boyu bedeni temiz tutuyorsa, oruç da hem arınma sağlar hem de bedenin fiziksel aktivitesini güçlendirir. On bir ay, gün boyu tüketilenleri sindirmekle görevli olan ağız, mide, karaciğer gibi sindirim organları Ramazan ayı boyunca yavaş çalışarak dinlenirler. Bu sayede problemleri varsa giderilir. Oruç ile beden yıl boyu biriktirdiği kirlerden ve yağlardan arınır. Oruç ibadeti de diğer ibadetlerde olduğu gibi, kulun sağlığı açısından konulmuş bir ibadettir ve bu farziyetteki hikmetleri modern tıp yeni yeni fark etmektedir.

Hristiyan bir doktor, Ali b. Hüseyin (ra)’e “Kur’an-ı Kerim’de tıpla ilgili bir şey yoktur” deyince, Hz. Hüseyin, “Allah-ü Teala Kur’an-ı Kerim’de tıp ilmini yarım ayette özetler” diye cevap verir. Bu cevap üzerine meraklanan Hristiyan doktor bu kez, “O hangi ayettir?” diye sorar. Ali bin Hüseyin, “Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz… (Araf suresi 31) ayetidir.” buyurur. Bunun üzerine doktor, “Peki peygamberiniz tıpla ilgili bir şey söylemiş midir?” diye sorar. Hz. Hüseyin bu kez de “Peygamber, mide hastalıkların evidir. Perhiz ise tedavi ve ilaçların başıdır. Her vücuda alışık olduğu şeyleri veriniz, buyurmuştur” dediğinde, Hristiyan doktor şu çarpıcı cümleyi söyler: “Sizin kitabınız ve peygamberiniz tıp konusunda Calinus’a hiçbir şey bırakmamıştır.” (Calinus: Galenous (galen) olarak bilinen, zamanın tıp bilimine hâkim olan bir hekimdir.)

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