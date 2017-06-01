MANEVİ BİR ÇARŞIDIR RAMAZAN

Ramazan-ı Şerifin manevi ikliminde nefes aldık. Midelerimizin tatil etmesiyle birlikte, süfli hallerden uzaklaşmış ve bütün latifelerimizle manevi âleme adım atmış olduk. Rabbimize hamdolsun ki, Efendimiz (sav)’in “Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır” duasına mazhar olduk.

Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun Efendim.

Ramazan ayı, oruç ayı olmakla birlikte aynı zamanda Kur’an ayıdır. Kur’an okumayı bilenlerimiz ya şahsi ya da mukabeleler ile okumaya gayret ediyorlar. Ne mutlu onlara! Ya bilmeyenlerimiz? Hayat henüz devam ediyorken ve hala nefes alıp veriyorken Ramazan ayını fırsat bilmek ve bu konudaki eksiğimizi kapatmak güzel olacaktır.

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Yıllar önce bir arkadaşla muhabbet ederken şöyle bir mevzu geçmişti. Ben demişti, Ramazan ayında bir program yapıyorum kendime. Mesela bu sene Ramazan ayında Kur’an-ı Kerimi mealiyle beraber hatmedeceğim.

Hayat kısa ve zaman gerçekten çok hızlı geçiyor. Kimler için? Plan ve programsız yaşayanlar için elbette. O zaman bizler de bu Ramazan ayında bir plan yapabilir miyiz? Kur’an hatimlerimizle birlikte en az bir temel / kaynak eseri de bitirebilir miyiz? İrademiz sağlam olursa neden olmasın! Yapanlar da bizimle aynı zamanı yaşıyor. Aynı asırda ve şartlarda hayat sürüyor.

Neyse diyeceğim şu ki, Ramazan ayı bir fırsattır. Manevi bir çarşıdır. Fırsatı kaçırmamak adına küçük de olsa bir program dâhilinde güzel çalışmalar yapılabilir.

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Bu ay da dergimizde farklı mevzulara değindik. Muhtelif konuları gündeminize taşıdık. Dikkat çeken konulardan birisi Sudan ziyaretimizde Afrika’nın ve dünyanın farklı yerlerinden kardeşlerimizle yaptığımız görüşme oldu. Onlarla geçirdiğimiz 1 saat kadar zaman diliminde Risale-i Nur adına bambaşka bir atmosfere gittim. Kardeşlerimizin istifadelerini ve Risale-i Nurlara bakış açılarını görmek hakikaten güzeldi.

Bu güzelliği sizlerle paylaşmak istedik. Onların gönlünden ve kalbinden gelen yazılarını sizlerle paylaşıyoruz. Kâinatta en büyük hakikat imandır, diyen Bediüzzaman Hazretlerinin eserlerinden istifade etmiş insanların değerlendirmelerini dergimizde bulabilirsiniz.

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Yaz aylarına da girdiğimiz şu günlerde ve devam eden aylarda da Rabbim bizi tembellikten, gevşeklikten, gafletten muhafaza eylesin. Rızası dairesinde gayret edebilmeyi nasip eylesin. Amin.

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