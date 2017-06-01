KAVL-İ LEYYİN VE RİSALE-İ NUR’DA KAVL-İ LEYYİN METODU

127. Sayı Risale-i Nur
İrfan Mektebi

 

Kavl-i Leyyin Nedir?

Kavl-i leyyin,  Arapça bir ibare olup, “yumuşak sözle anlatma. Kırıcı olmama, suçlamama, hakaret etmeme, bağırıp çağırmama, nazik ve kibar olma, gönül okşayıcı olma” demektir. Yani sert ve enaniyetli olmayan söz anlamındadır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere; sert olmayan, muhatabı kırmayacak ve muhatabın sözü söyleyen kişiye karşı sert ve kırıcı tavır almamasını sağlayacak sözdür.

Kavl-i leyyin’ in içeriğini biraz daha genişletecek olursak, bir ideal için başarılı olma yolunda kullanılan üslup, yol, yöntem olduğunu söylemek de mümkündür.

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