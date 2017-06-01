Kâğıt ve Deri Kesme Sanatı: KAT’I

Kat veya kat’ı kelimesinin sözlükteki anlamı “kesmektir”. Kat’ı bir kâğıt veya deri üzerindeki yazıyı, motifi veya şekli oyup çıkartarak bir başka kâğıt ya da deriye yapıştırmak suretiyle gerçekleştirilen bir süsleme sanatıdır. Bu şekilde yapılmış esere kaatıa veya mukatta, sanatkârına ise kaatı’ ve kattaa’ (Oymacılar) denmiştir. Bir desenin oyulup çıkartılan kısım erkekoyma, geriye kalan içi oyulmuş kısım ise dişioyma olarak adlandırılır, bu erkek veya dişi şekiller ayrı ayrı bir satha yapıştırılarak muhtelif iki levha vücuda getirilebilir. Eskiden oymacılıkta, ‘Nevregen’ adı verilen ve cilt yapmakta kullanılan bir tür ucu eğri bıçak veya mukraz (makas) kullanılırdı. Günümüzde ise, küçük ucu kıvrık makas, kretuar ve bisturi kullanılmaktadır.

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