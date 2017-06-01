BOZUK VASITAYLA HEDEFE VARILMAZ

İslamiyet, kelâm-ı ezeli denilen Kur’an’dan geldiği için ebede ve sonsuzluğa gidecektir. Millet olarak nefis ve şeytanın gayet çirkin baskılarından kurtulmamız ancak İslamiyet’i yaşamak iledir. Zira gerçek olayları kaydeden tarih hakikate en doğru şahit olarak bize bunu gösteriyor. Hatta Rusları mağlup eden Japon Başkumandanı İslamiyet’in ne kadar hak ve doğru bir sistem olduğunu kabul ederek şöyle der: “Müslümanlar, İslamî emirlere ne kadar bağlı kalmış ve onlara göre hareket etmişlerse o kadar da medenileşmiş, maddi ve manevi terakki etmişlerdir.”

Ve ehl-i imanın İslamî emirleri yaşamakta gösterdikleri zafiyet derecesinde de perişaniyet ve vahşet içinde gerilediklerini ve karmakarışıklık içinde belalara, mağlubiyetlere düştüklerini de yine tarih kaydetmiştir. Çünkü İslamiyet Cenab-ı Hakk’tan geldiği gibi sağlam olarak bozulmadan devam ettiği için, ona uyan muvaffak olur.

Hem yine tarih gösteriyor ki; İslamiyet’in aksine diğer dinlerin mensupları taassup göstermeyip dinlerinden uzaklaştıkları nispette medenileşip terakki etmişlerdir. Ve dinlerine sadakat ve bağlılıkları nispetinde de gerilemiş, ihtilaflara, bölünmelere maruz kalmışlardır. Bu başarısızlığın sebebi ise o dinlerin içine hurafatın karıştırılması ve değiştirilmesidir. Şimdiye kadar zaman böyle geçmiştir.

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