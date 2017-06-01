AYRI DÜŞEN İKİ GARDAŞ

127. Sayı
İrfan Mektebi

Yemen bize coğrafî olarak uzak ama kalbî olarak yakın bir yerdir. Yüreklerimizi yakıp türkülerimize dahi konu oldu. Türkiye’den Yemen’e vardığımız vakit sıcak bir karşılama bize hiç yabancılık çektirmiyor bu topraklarda. Arapların cömertliği ve ev sahipliği malumdur. Yemen’de bu oldukça zirve yapmış durumda. Yani Arap kültürünün ciddi bir şekilde devam ettirildiği yer burası. Arap’ın aslı Yemen’den gelir hadisi de bu durumu tasdik ediyor.

Yemen ile Türkiye birbirini kaybeden iki kardeşe benziyor. Biri diğerinin hakkında gıyaben de olsa kötü konuşmaz. Aslında biz Türkiye olarak biraz daha vefasızız. En azından onlar burada neler olup bittiğini takip etmeye çalışıyorlar. Kardeşine kavuşamasa da onu merak ediyor.

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